شكرا لقرائتكم واتفورد يستبعد 3 لاعبين لمخالفتهم إجراءات العزل المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن واتفورد استبعاد الثلاثي أندريه غراي وناتانييل تشالوبا ودومينغوس كوينا من التشكيلة الأساسية أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد كإجراء احترازي. وذكرت تقارير بريطانية أن المهاجم غراي خالف إجراءات العزل العام وأقام حفلا لعيد الميلاد في منزله الأسبوع الماضي وظهرت صورة كوينا خلال هذا التجمع أيضا. وقال واتفورد في بيان "استبعد المدرب نايجل بيرسون الثلاثي غراي وتشالوبا وكوينا من تشكيلة واتفورد لضمان صحة وسلامة كل اللاعبين والعاملين والمسؤولين في مباراة اليوم". وكان واتفورد أكد يوم السبت أنه فتح تحقيقا في الواقعة وسيتحدث إلى اللاعبين المعنيين.

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