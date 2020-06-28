شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي: أعد جماهير الأهلي بزيارة شباك المنافسين دائماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا. وقال بادجي: «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش»، وأضاف: «كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد».

وأشار بادجي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إلى أن التدريبات الجماعية لها وضع مختلف؛ لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم. وأكد مهاجم الأهلي أنه يشعر بارتياح شديد للتواجد في مصر من خلال الأهلي مشيرا إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام.

وزاد : «أنا جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف وزيارة شباك المنافسين ، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد». وأكد مهاجم الأهلي أنه يتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لديه طموحات كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي. وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة

أوضح بادجي: «جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي» واختتم بادجي حديثه مؤكدا أنه سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، ويشعر بدفء شديد في مصر، ويتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع.