ألعاب القوى يحدد خطوات عودة النشاط بعد اجتماع الأولمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد العاب القوى ، برئاسة سيف شاهين، عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اللجنة الأولمبية مع مسئولى الاتحادات، والمقرر لها اليوم بمقر اللجنة، لشرح كافة تفاصيل الخطط الطبية والإجراءات الاحترازية والطبية طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لاستئناف النشاط الرياضى من أجل سلامة وصحة جميع الرياضيين.
وقال شاهين إن الاتحاد سيضع خطة عودة النشاط وتفاصيل استئناف المنافسات، بعد جلسة الأولمبية، ولضمان عدم تكرار أو تعارض إجراءات الاتحاد مع ما ستعلنه وتستقر عليه اللجنة .
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجه الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات ورؤساء اللجان الطبية بكل اتحاد من أجل عقد اجتماع فى السابعة مساء اليوم الأحد بمقر اللجنة، على أن يشهد الإجتماع حضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.
يذكر أن رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا من التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر المقبلة، كما قرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة.
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