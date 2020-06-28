شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يحدد خطوات عودة النشاط بعد اجتماع الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد العاب القوى ، برئاسة سيف شاهين، عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اللجنة الأولمبية مع مسئولى الاتحادات، والمقرر لها اليوم بمقر اللجنة، لشرح كافة تفاصيل الخطط الطبية والإجراءات الاحترازية والطبية طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لاستئناف النشاط الرياضى من أجل سلامة وصحة جميع الرياضيين.

وقال شاهين إن الاتحاد سيضع خطة عودة النشاط وتفاصيل استئناف المنافسات، بعد جلسة الأولمبية، ولضمان عدم تكرار أو تعارض إجراءات الاتحاد مع ما ستعلنه وتستقر عليه اللجنة .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجه الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات ورؤساء اللجان الطبية بكل اتحاد من أجل عقد اجتماع فى السابعة مساء اليوم الأحد بمقر اللجنة، على أن يشهد الإجتماع حضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا من التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر المقبلة، كما قرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة.