شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: اللجنة الطبية ترد على تعديل التصنيف فى جلسة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن مجلس الإدارة لم يتلق رداً من اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية عن تعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة الرياضية، إلا أنه من المنتظر أن يتم الرد على طلب اتحاد الطاولة فى اجتماع اللجنة الأولمبية المقرر له مساء اليوم مع الاتحادات الرياضة، وكذلك بحضور اللجنة الطبية.

وكان اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أرسل خطابا إلى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، برئاسة حسن كمال، لتعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس فى أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية، وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت فى كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات، ضمن الألعاب متوسطة التلامس، رغم أنها لعبة غير تلامسية، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة فى كود الاتحادات الرياضية.

وتعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسن كمال، اليوم الأحد، اجتماعا مهما مع جميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية لكل اتحاد، فى مقر اللجنة الأولمبية، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ومن المنتظر مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية فى البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى فى الاتحادات والهيئات التابعة لها، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدورى فيروس كورونا المستجد، وآخر المستجدات فى الإجراءات التى اتخذتها الاتحادات .