شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تعلن الموقف النهائى لاستكمال النشاط فى اجتماع السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن بحث الموقف النهائى لاستكمال المسابقات، وإعلان موعد عودة النشاط فى اجتماع مجلس الإدارة السبت المقبل. وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إنه سيدرس أكواد عودة التدريبات المرسلة للاتحاد والمرسلة للأندية وبحثها فى اجتمع مساء اليوم مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.

واعتمدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، قرارات محضر جلسة 14 يونيو التى تم رفضها من قبل اللجنة الأولمبية مؤخرا بسسبب عدم إكتفاء نسبة الحضور فى إعادة الجلسة أمس السبت .

وشهدت جلسة اليوم اكتمال النصاب القانونى بحضور رئيس اللجنة وكل من الأعضاء إيهاب عزمى ونادية رشوان وأيمن غزلان وسامى إبراهيم.