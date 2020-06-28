شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يخطر وزارة الرياضة ببدء تدريبات الكاتا 1 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة لإخطارهم ببدء تدريبات منافسات الكاتا بدءا من 1 يوليو المقبل . وجاء في خطاب الاتحاد أن الكاراتيه تنقسم الى قسمين، الكاتا" لعبة غير تلامسية " والكوميتيه، وهى رياضة تلامسية ، ووفقا لقرار الوزارة ببدء الرياضات الغير تلامسيه أول يوليو ، ، فسوف يتم خوض التدريبات وفقا للموعد المحدد ، وطبقا للدليل الارشادى بعودة النشاط الرياضى .

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة كما قرر اتحاد الكاراتيه إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يكون المعسكر لمدة 4 أيام من كل أسبوع حيث يحضر اللاعبون إلى المركز يوم الأربعاء، ويستمر المعسكر الخميس والجمعة و السبت على أن يغادرون الأحد، وذلك سيكون بشكل أسبوعى.

وفازت مصر بتنظيم واستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه كبار وشباب وناشئين المقرر إقامتها 2021، ولم يتحدد شهر أو مكان إقامتها حتى الآن، وأكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، عن تلقيه مكالمة هاتفية من مسئولى الاتحاد الأفريقى تفيد بفوز مصر باستضافة البطولة الأفريقية، وينتظر مسئولى الاتحاد وصول مخاطبات رسمية عن فوز مصر بالتنظيم، خاصة أن الاستضافة مازالت شفوية، على أن يقوم الاتحاد باختيار المحافظة والتى ستستضيف المنافسات فور إعلان شهر إقامتها والموعد بالتحديد.