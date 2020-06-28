شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: ظاهرة محمد صلاح لن تتكرر إلا بمحض الصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، لاعب الأهلى السابق، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى ظاهرة لن تتكرر مرة أخرى إلا بمحض الصدفة بناءً على رغبة الأندية.

وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365، إن صلاح لن يكون تجربة ناشئ صنع من أجل صناعة جيل بهذا الفكر، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى نهج جديد للأندية والدورى وفكر كرة القدم المصرية من أجل ظهور أجيال تتألق أولا فى الدورى المحلى ثم الدوريات الأوروبية فى حالة الإحتراف .

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وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.