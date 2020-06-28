شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية الأولى للجهاز الفنى لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لفريق نادى بيراميدز، أن المسحة الطبية التى أجراها الجهاز الفنى لفريق للفريق الكروى الأول، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، للكشف عن فيرس كورونا، جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز، وخضع المدير الفنى والجهاز للمسحة بعد عودتهم من بلادهم مساء الجمعة الماضية، عقب قضاء إجازة قصيرة، بالتنسيق مع إدارة النادى، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى ومباريات الدورى الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفنى لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية فى إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التى ينفذها نادى بيراميدز فى الوقت الحالى.

وكان هانى سعيد أكد أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تمامًا وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية تماما، مضيفًا أنه لا توجد أى أزمة والنادى فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازى وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادى.

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وشدد هانى سعيد على أن دونجا سيشارك فى التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعى بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التى أجراها اللاعب.

وكشف المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن أنه فى إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التى يتبعها النادى مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادى مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا، موضحًا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية تماماً وسيشارك بشكل طبيعى فى التدريبات مع الفريق استعداداً لاستئناف الدورى.

وشدد سعيد على أن النادى يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للاطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادى، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات المقبلة.