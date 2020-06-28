شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستيعد "زيزو" بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق إنبى جهود أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، بعد التعافى من الإصابة عقب الجراحة التى خضع لها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى عقب إصابته بالرباط الصليبى، وسيخضع زيزو لبرنامج تدريبى مكثف من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق البترولى عقب استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعافى "زيزو" بشكل تام من تلك الإصابة، ليتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفائه، خاصة أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة، ليعود اللاعب إلى تدريبات الفريق البترولى التى ستبدأ غداً، بعد الخضوع اليوم لبعض القياسات الفسيولوجية والطبية.



أحمد عبد العزيز خلال تواجده فى تدريبات إنبى