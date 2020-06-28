رانيا علواني تحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني

حصلت الدكتورة رانيا علواني، البطلة الأولمبية وعضو مجلس النواب ومجلس إدارة النادي الأهلي، على زمالة كلية الدفاع الوطني. على زمالة كلية الدفاع الوطني. وأتمت علواني دراستها بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ضمن الدفعة 49، ووجهت الشكر لكل مستشاري وأساتذة الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني على دعمهم.

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