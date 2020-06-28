حرس الحدود يلغي معسكره بعد وجود حالات كورونا

قرر محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود إيقاف تدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري. يأتي ذلك بسبب ظهور نتائج المسحة الثانية للكشف عن فيروس عن فيروس كورونا والتي أظهرت إيجابية عينة لـ 4 أفراد. وسيخضع نادي حرس الحدود، إلى مسحة ثالثة يوم الأربعاء المقبل يتم من خلال نتيجتها تحديد موعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودة الدوري الممتاز، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة السماح للأندية بالعودة للتدريبات. مسحة ثالثة يوم الأربعاء المقبل يتم من خلال نتيجتها تحديد موعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودة الدوري الممتاز، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة السماح للأندية بالعودة للتدريبات.

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