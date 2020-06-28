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بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 28-6-2020 في الدوري الإيطالي

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حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نوفر لكم بث مباشر شاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 28-6-2020 والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان

سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في الجولة 28 من .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام لساعة الـ

5:15 مساءً بتوقيت مصر، والتي كانت مؤجلة من يوم 22 مارس الماضي، وستذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم بث مباشر ..

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