بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 28-6-2020 في الدوري الإيطالي

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نوفر لكم بث مباشر شاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 28-6-2020 والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان

سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في الجولة 28 من الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام لساعة الـ

5:15 مساءً بتوقيت مصر، والتي كانت مؤجلة من يوم 22 مارس الماضي، وستذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم بث مباشر ..