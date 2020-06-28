مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 28-06-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 28-06-2020 في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. مساءً بتوقيت مصر، وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم بث مباشر ..

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