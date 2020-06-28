الجزائري إسماعيل بن ناصر يقود تشكيل ميلان أمام روما بالدوري الإيطالي

أعلن بيولي المدير الفني لفريق أي سي ميلان عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أمام روما، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". جاء تشكيل الروسونيري لمباراة اليوم كالتالي: Advertisements دوناروما في حراسة المرمى في الدفاع: كونتي، كاير، رومانيولي، هيرنانديز في الوسط: كيسي، إسماعيل بن ناصر، كاستيليخو

في الهجوم: هاكان، بونافينتورا، ريبيتش.

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