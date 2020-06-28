تشكيل روما أمام ميلان بالدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق أي سي روما عن تشكيل فريقه أمام أي سي ميلان، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم

الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

جاء تشكيل الذئاب لمباراة اليوم كالتالي: ميرانتي، زاباكوستا، مانشيني، سمولينج، سبينازولا، فيرتو، كلويفرت، بيليجريني، مخيتاريان دجيكو.

يحتل نادي روما المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 48 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 39 نقطة.