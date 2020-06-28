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جيمي فاردي يقود هجوم ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي

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أعلن براندن روجرز المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل في

تمام الساعة الخامسة مساءً  ، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي..

 

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

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خط الدفاع: بن شيلويل ، كاجلار سوينسو ، جوني إيفانز ،  جيمس جاستين

خط الوسط: دينيس برايت ، ويلفريد نديدي ، هيرڤي بارنس ، ايوزي بيريز ، يوري تيليمانس

خط الهجوم: جيمي فاردي

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