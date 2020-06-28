جيمي فاردي يقود هجوم ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي

أعلن براندن روجرز المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل في

تمام الساعة الخامسة مساءً ، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

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خط الدفاع: بن شيلويل ، كاجلار سوينسو ، جوني إيفانز ، جيمس جاستين

خط الوسط: دينيس برايت ، ويلفريد نديدي ، هيرڤي بارنس ، ايوزي بيريز ، يوري تيليمانس

خط الهجوم: جيمي فاردي