أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن نتائج المسحة التي أجراها الجهاز الفني لفريق الكرة الأول جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز بعد إجراء المسحة بعد العودة مؤخرا من بلادهم . العودة مؤخرا من بلادهم . وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز . إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز . وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن نتيجة فحص كورونا للجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.