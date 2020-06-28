أعلن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما بعدقليل في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..
حراسة المرمى: ويلي كابايرو
خط الدفاع: ريس جيمس ، كيرت زوما ، أنطونيو روديجر ،إيمرسون
خط الوسط: نجولو كانتي ، جيلمور ، ماسون ماونت
خط الهجوم: ويليان ،تامي ابراهام ،كريستيان بوليسيتش
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.