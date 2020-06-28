لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما بعد

قليل في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..

حراسة المرمى: ويلي كابايرو

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خط الدفاع: ريس جيمس ، كيرت زوما ، أنطونيو روديجر ،إيمرسون

خط الوسط: نجولو كانتي ، جيلمور ، ماسون ماونت

خط الهجوم: ويليان ،تامي ابراهام ،كريستيان بوليسيتش