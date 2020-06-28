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لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما بعد

قليل في تمام الساعة الخامسة مساءً  ، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

 

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..

 

حراسة المرمى: ويلي كابايرو

 

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خط الدفاع: ريس جيمس ، كيرت زوما ، أنطونيو روديجر ،إيمرسون

 

خط الوسط: نجولو كانتي ، جيلمور ، ماسون ماونت

 

خط الهجوم: ويليان ،تامي ابراهام ،كريستيان بوليسيتش

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