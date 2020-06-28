أرسنال يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل ارسنال إلى دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه اليوم الأحد على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة

2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب برامول لين، ضمن دور ربع نهائي البطولة.

سجل هدفي ارسنال كلا من نيكولاس بيبي في الدقيقة 25، عبر ركلة جزاء وداني سيبايوس في الدقيقة 90، بينما سجل هدف شيفيلد الوحيد ديفيد ماكجولدريك.