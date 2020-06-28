رياضة | محمد صلاح يعلق على إنجازاته مع ليفربول وأهم أهدافه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعلق على إنجازاته مع ليفربول وأهم أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن سعادته بالفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والدوري الإنجليزي هذا الموسم كما تحدث عن أهم أهدافه مع الريدز في الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحات لفضائية إن سبورت:"أحب أن أحقق كل شيء سواء كان منطقياً أو غير منطقياً وأول سؤال تم سؤاله لي عندما جئت إلى ليفربول كان ماذا تفضل أن تحقق الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف:"كان من الممكن أن نحقق دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول لكن لم يحدث ذلك ونجحنا في تحقيقه في الموسم التالي وبعد ذلك حققنا الدوري الإنجليزي".

وتابع:"قمت بصرف نظري عن كافة التعليقات الإيجابية والسلبية وعن كل من قال لي لا تستطيع، لقد كانت لدي قناعة في قدرتنا على تحقيق تلك البطولة وفعلنا ذلك بالفعل".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً:"هدفي الأول ضد نوريتش في بداية الموسم كان هامًا لي من أجل الثقة، كذلك ثنائية آرسنال والهدف في شباك نيوكاسل، فعندما شاهدته من جديد وجدت الجماهير تهتف لي عندما تلقيت الكرة".