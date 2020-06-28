رياضة | ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم عدة مباريات ببطولة الدوري الايطالي ضمن لقاءات الجولة ال 28 يعد أبرزهم لقاء ميلان ضد روما وانتر ميلان ضد بارما.

وكانت أقيمت عدة مباريات امس بالدوري الايطالي كان أبرزها استمرار لاتسيو فى الصراع مع يوفنتوس والفوز على نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف ،بينما كان فاز كالياري على تورينو برباعية مقابل هدفين وتعادل جنوي مع بريشيا بهدفين لكل فريق .

بينما يسعى اليوم ميلان للفوز على روما من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وأيضا يسعي انتر ميلان للفوز على بارما للإستمرار فى ملاحقة كل من لاتسيو ويوفنتوس

ترتيب الدوري الايطالي

يوفنتوس 69 نقطة

لاتسيو 65 نقطة

انتر ميلان 58 نقطة

اتالانتا 54 نقطة

روما 48 نقطة

نابولي 42 نقطة

بارما 39 نقطة

ميلان 39 نقطة

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هيلاس فيرونا 38 نقطة

كالياري 38 نقطة

بولونيا 34 نقطة

ساسولو 33 نقطة

فيورنتينا 31 نقطة

تورينو 31 نقطة

أودينيزى 28 نقطة

سامبدوريا 26 نقطة

جنوي 26نقطة

ليتشي 25 نقطة

سبال 18 نقطة

بريشيا 18 نقطة