رياضة | خاص- الأهلي يحدد المقابل المادي للموافقة على انتقال ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- الأهلي يحدد المقابل المادي للموافقة على انتقال ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو النادي الأهلي طلباتهم المادية للموافقة على انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر، للانتقال لصفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقدم نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضًا رسميا إلى النادي الأهلي لضم ناصر ماهر لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولو النادي الأحمر، قاموا بالرد على عرض نادي ماديرا البرتغالي وطلبوا الحصول على مقابل ٢٠٠ ألف دولار للموافقة على إعارة ناصر ماهر للنادي البرتغالي.

وأضاف المصدر بأن النادي البرتغالي عرضوا دفع ١٢٠ ألف دولار لضم اللاعب موسما على سبيل الإعارة لكن مسؤولو الأهلي طلبوا زيادة المقابل المادي للموافقة على انتقال اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم حسم كافة تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل ترحيب ناصر بالانتقال للنادي البرتغالي.