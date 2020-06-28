رياضة | كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بتدعيم هذا المركز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بتدعيم هذا المركز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة التعاقد مع لاعب وسط مدافع بداية من الموسم الجديد، ليكون بديلا لطارق حامد لاعب الوسط وذلك تحسباً لتعرضه للايقاف أو الإصابة.

وعلى الرغم من أرتفاع المقابل المادي للاعب بيراميدز نبيل عماد دونجا، إلاان ادارة القلعة البيضاء قطعت أشواط كبيرة في ملف التعاقد مع اللاعب في ظل عدم اقتناع كارتيرون بلاعب الفريق محمد حسن وعدم جاهزية محمود عبدالعزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إخضاع جميع اللاعبين لتحليل فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب اكتشاف إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، خاصة أنه كان مخالطا لعدد من اللاعبين داخل الفريق قبلها بأيام قليلة.