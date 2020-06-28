رياضة | سلبية مسحة الجهاز الفني لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية مسحة الجهاز الفني لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني لفريق الناديج جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز بعد إجراء المسحة بعد العودة مؤخرا من بلادهم.

وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.