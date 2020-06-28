رياضة | فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمسكه بالتعاقد مع الصفقة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورفض فايلر، خلال محاداثه مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، فكرة التنازل عن التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.
وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصال جديدة مع مازيمبي الكونغولي من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق، بالميركاتو الصيفي.
وواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغطه على إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان النادي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ في الصفقة، بسبب طلبات ناديه المادية، حيث يرغب في جني مليوني دولار، من وراء بيع اللاعب، خاصةً في ظل تلقيه عروض خليجية وأوروبية.
وظهر المهاجم الكونغولي بمستوى مميز مع فريقه خلال الفترات الماضية، ما جعله مطمع للعديد من الأندية أبرزها الدوري الفرنسي.