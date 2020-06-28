رياضة | بعد نهاية الدوري الألماني.. ماذا قدم إيرلينج هالاند "معجزة" بوروسيا دورتموند هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نهاية الدوري الألماني.. ماذا قدم إيرلينج هالاند "معجزة" بوروسيا دورتموند هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الحالي 2019 – 2020 تألق كبير للنجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حيث قدم اللاعب الشاب عروضًا قوية رفقة فريقه، وساهم بفضل أهداف الرائعة وتمريراته الحاسمة في إنهاء فريقه الدوري الألماني بالمركز الثاني.

وشارك "هالاند" صاحب الـ19 عامًا في النصف الأول من الموسم مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وخاض معه 22 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1464 دقيقة، وسجل 28 هدفًا، وصنع 7 أهداف.

وانتقل المهاجم الشاب لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأكمل معه الموسم، حيث لعب معه 18 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1287 دقيقة، وسجل 16 هدفًا، وصنع 3 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

خاض "هالاند" 15 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني، وسجل 13 هدفًا، وصنع 3 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية 1063 دقيقة، كما خاض مباراتين في دوري الأبطال وسجل هدفين، وشارك في مباراة وحيدة بكأس ألمانيا وسجل هدف وحيد.

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حقق "هالاند" عدة أرقام قياسية بالموسم الحالي أبرزها أنه أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع فريقين مختلفين في نسخة واحدة، حيث سجل لسالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند ا لألماني.

كما أنه أول لاعب يسجل في افتتاحية مبارياته مع بوروسيا دورتموند بمختلف البطولات، كما أصبح أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.

واحتل "هالاند" المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر أن بوروسيا دورتموند انهي الدوري الألماني في "وصافة" الترتيب برصيد 69 نقطة، خلف فريق بايرن ميونيخ "البطل" برصيد 82 نقطة.