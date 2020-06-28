رياضة | اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي حسم ملف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الفترة القادمة. ويسعى المارد الأحمر لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر مع الفريق. Advertisements وينوي مسئولو القلعة الحمراء تكثيف مفاوضاتهم مع هيدرسفيلد الفترة القادمة لحسم ملف رمضان صبحي بشكل نهائي خلال أيام. ويريد الأهلي انهاء ملف رمضان صبحي في وقت سريع لعدة أسباب أهمها تنفيذ مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولإقناعه بالاستمرار مع الأحمر وتجديد عقده. أما السبب الثاني الذي يدفع الأهلي لسرعة انهاء ملف رمضان صبحي هو استقرار النادي على الصفقات التي سيتعاقد معها في نفس المركز اللاعب في الصيف المقبل.

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