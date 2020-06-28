رياضة | خطوة جديدة من صالح جمعة لاستعادة لياقته البدنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من صالح جمعة لاستعادة لياقته البدنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات شاقة تحت قيادة عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية بالفريق، خلال الساعات الماضية.

وجاءت تدريبات اللاعب تحت قيادة طبيب التغذية في صالة الجيم الخاصة بالتتش، من أجل العودة إلى لياقته البدنية وإنقاص وزنه بعد زيادته مؤخرًا.

ومازال جمعة، يخوض تدريباته منفردًا بعيدًا عن صفوف الفريق، بناءً على أوامر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يرغب في رحيله.

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وأعلن فايلر، خلال مؤتمر صحفي لإحدى المباريات قبل توقف النشاط الرياضي، عن رغبته في رحيل صالح جمعة عن صفوفه ولو على سبيل الإعارة في ظل عدم الاعتماد عليه بالفترة المقبلة.

وتلقى اللاعب مؤخرًا، عدة عروض خارجية ومحلية للرحيل عن المارد الأحمر، إلا أنه تمسك بالحصول على فرصته، وفي حال رحيله يفضل عدم اللعب في الدوري المصري.

وعاد الفريق الأربعاء الماضي، للتدريبات الجماعية بعد قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي عقب توقفه لما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.