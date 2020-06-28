رياضة | أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام شيفيلد يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام شيفيلد يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستدخل مباراته أمام شيفيلد يونايتد في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق فريق أرسنال الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مارتينيز.

Advertisements

خط الدفاع : ماتيلاند نيلز - ديفيد لويز - موستافي - تيرني.

خط الوسط : تشاكا - ويلوك - ساكا - كولاسيناك.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي - الكسندر لاكازيت.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد هو أول المتأهلين لدور النصف نهائي بعد الفوز بالأمس على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

بينما سيلتقي فريق نيوكاسل يونايتد مع فريق مانشستر سيتي، ويواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق تشيلسي في إطار الربع نهائي مساء اليوم أيضاً.