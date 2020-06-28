انت الان تتابع غوارديولا: مانشستر سيتي سيقف في ممر شرفي للبطل ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول المتوج حديثا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان باستاد الاتحاد يوم الخميس القادم.

ووضع ليفربول حدا لغياب استمر 30 عاما عن لقب الدوري عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه القادم من منطقة مرسيسايد تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.

وستكون أول مباراة يخوضها ليفربول بعد فوزه باللقب على ملعب سيتي وقال غوارديولا إن لاعبيه سيكرمون فريق المدرب يورجن كلوب البطل.

وقال غوارديولا "بالطبع سنقف في ممر شرفي. سنهنئ ليفربول عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

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وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما أنه يتطلع بالفعل إلى مساعدة سيتي على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.

وقال "في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه. لا يجب أن ننسى أننا في ناد مذهل وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم.

"أعتقد أننا نعرف سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه الأمور من أجل الموسم المقبل".