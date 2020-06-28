الامارات | اتحاد الكرة السوداني يتخذ قراره الرسمي حول الدوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السوداني يتخذ قراره الرسمي حول الدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، قراره الرسمي حول منافسة الدوري الممتاز التي كان قد جرى تعليقها في منتصف شهر مارس الماضي بعد اكتشاف حالات ايجابية لفايروس كورونا المستجد في السودان.
واصدر مجلس ادارة اتحاد الكرة قراره اليوم بعد التصويت باستكمال البطولة على أن تقام أول مباراة بتاريخ 15 أغسطس القادم من أجل منح الأندية فرصة الاعداد.
وتسلم اتحاد الكرة موافقة من قبل لجنة الطوارئ الصحية السودانية باستكمال الموسم وفق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا).
وتقرر أن تستكمل المباريات من دون حضور الجماهير.
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