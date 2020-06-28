شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لإعادة «جوارديولا» بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت تقارير بريطانية نية نادي برشلونة الإسباني التحرك لإعادة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، لمقعد القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، إن إدارة برشلونة، ستتحرك لإعادة «جوارديولا» للبارسا مرة أخرى، وذلك حال فشل مانشستر سيتي في الاستئناف المقدم لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبة الإيقاف لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن تحسم المحكمة الرياضية موقفها في غضون الأسبوعين المقبلين ومعرفة مصير فريق السيتيزنز من المشاركة الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإدارة الكتالونية، التي تعاقدت مع كيكي سيتين لقيادة الفريق الفترة الحالية، واثقه من قدرتها على إقناع «جوارديولا» للعودة مرة أخرى لقيادة البارسا في حال عدم رفع العقوبة عن السيتي، ليتأكد حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة أوروبيًا.

تأتي هذه التقارير في ظل الفترة السيئة التي يعيشها برشلونة، حيث تعادل الفريق مرتين في آخر 3 مواجهات بالليجا الإسبانية، وبالتالي تزداد المنافسة صعوبة بينه وبين غريمة التقليدي ريال مدريد.

وكان «جوارديولا» قد تولى تدريب السيتي قبل 4 أعوام، والآن يستعد للدخول في عامه الأخير في عقده مع الفريق الإنجليزي، إذ من المنتظر أن تجلس الإدارة مع المدرب الإسباني لمناقشة مستقبله.

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