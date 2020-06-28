شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب برامول لين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز الإيفواري نيكولا بيبي الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 25 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لاكازيت داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح أصحاب الأرض في الدقيقتين 8 أحرزه لونجسترايد و58 سجله إيجان، بداعي التسلل وذلك بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

ومع اقتراب صافرة النهاية اشتعلت المباراة بهدف التعادل لشيفيلد الذي أحرزه ماك جولدريك في الدقيقة 87، قبل أن يعاود البديل سيبايوس التقدم لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الجانرز 2-1.

بتلك النتيجة يتأهل أرسنال لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليكون ثاني أضلاع المربع الذهبي للبطولة بعد تأهل مانشستر يونايتد أمس، وفي انتظار نتائج مباريات اليوم، والتي تبدأ بمواجهة تشيلسي ضد ليستر، ويليها نيوكاسل أمام مانشستر سيتي لاستكمال باقي أطراف المربع الذهبي.

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