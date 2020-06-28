شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مواجهة تشيلسي أمام ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن براندن رودجرز، مدرب فريق ليستر سيتي، وفرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل ليستر كالتالي: حراسة المرمى: شمايكل. الدفاع: جاستن- إيفانز- سويونكى- شيلويل. الوسط: نديدي- بريت- تيليمانز. الهجوم: أيوزي بيريز- بارنز- فاردي. ويجلس على مقاعد البدلاء: وارد- مورجان- بينيت- فوكس- شودري- ميندي- جراي- ألبريتون- إيهانتشو. فيما جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي: حراسة المرمى: كاباليرو. Advertisements الدفاع: جيمس- روديجير- زوما- إيمرسون. الوسط: كانتي- جيلمور- مونت. الهجوم: ويليان- بوليسيتش- أبراهام. وعلى مقاعد البدلاء: كيبا- ألونسو- أزبليكويتا- جورجينو- باركلي- لوفتس شيك- كوفاسيتش- بيدرو- جيرو. الوضع في مصر

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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