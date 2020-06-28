شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد السابق: الفريق بحاجة لصفقة واحدة للمنافسة على البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فيل نيفيل، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، عن حاجة الشياطين الحمر لصفقة وحيدة أخرى لكي يصبح بإمكانهم العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «نيفيل»، في حوار مع «بريميرليج ديلي»: «أعتقد أن سولسكاير بحاجة لصفقة أخرى واحدة، يمكنك النظر إلى توقيع ليفربول مع فيرجيل فان دايك وأليسون في حراسة المرمى، لذا بصفقة أو اثنتين، أو مع صفقة واحدة مع عودة بوجبا للعب بأفضل مستوياته، أعتقد أن اليونايتد سيقترب (من المنافسة)».

ولفت الظهير الأيسر السابق لليونايتد إلى أن الصفقة التي يحتاجها «سولسكاير» هي قلب دفاع، رغم تعاقد ناديه السابق مع المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير مطلع الموسم الجاري.

وأضاف: «كان لماجواير تأثير قوي في مانشستر يونايتد ولكن الفريق بحاجة إلى قلب دفاع آخر قوي حقًا، لا يزال عليهم تدعيم خط الدفاع، صفقة واحدة وسيمكن لليونايتد المنافسة».