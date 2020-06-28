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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلاتان يغيب عن ميلان أمام روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
أعلن نادي ميلان عبر حسابه في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي إستدعاها المدرب ستيفانو بيولي لمواجهة روما الأحد في ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري الايطالي.
وشهدت القائمة غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي ما زال لم يتعاف من الاصابة التي تعرض لها مؤخرًا، في حين المدافع الدنماركي سيمون كاير، لكن من المتوقع أن لا يشارك أساسيا.
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