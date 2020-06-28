شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلاتان يغيب عن ميلان أمام روما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 أعلن نادي ​ميلان​ عبر حسابه في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي إستدعاها المدرب ستيفانو بيولي لمواجهة روما الأحد في ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الـ28 من بطولة ​الدوري الايطالي​.

وشهدت القائمة غياب النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​، الذي ما زال لم يتعاف من الاصابة التي تعرض لها مؤخرًا، في حين المدافع الدنماركي سيمون كاير، لكن من المتوقع أن لا يشارك أساسيا.

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