- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة بيكيه لجماهير برشلونة بعد التعادل أمام سلتا فيغو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
وجه مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، رسالة جديدة لجماهير البلاوغرانا، بعد التعادل امام سلتا فيغو بنتيجة 2-2.
وقال بيكيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ""تذكروا شيئًا واحدًا، نحن برشلونة ولم ينته الأمر بعد، القتال حتى النهاية هو أسلوب برشلونة المعروف، ارفعوا رؤوسكم ونحن نستعد بكل قوة لمباراة الثلاثاء (أمام أتلتيكو مدريد)".
يُذكر أن برشلونة يتصدر الترتيب العام للدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب أمام إسبانيول ليلة الأحد وفي حال إستطاع الفوز أو حتّى التعادل سيتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة بيكيه لجماهير برشلونة بعد التعادل أمام سلتا فيغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.