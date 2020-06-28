رسالة بيكيه لجماهير برشلونة بعد التعادل أمام سلتا فيغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

وجه مدافع نادي ​برشلونة​، ​جيرارد بيكيه​، رسالة جديدة لجماهير البلاوغرانا، بعد التعادل امام سلتا فيغو بنتيجة 2-2.



وقال بيكيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ""تذكروا شيئًا واحدًا، نحن برشلونة ولم ينته الأمر بعد، القتال حتى النهاية هو أسلوب برشلونة المعروف، ارفعوا رؤوسكم ونحن نستعد بكل قوة لمباراة الثلاثاء (أمام أتلتيكو مدريد)".

يُذكر أن برشلونة يتصدر الترتيب العام للدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب أمام إسبانيول ليلة الأحد وفي حال إستطاع الفوز أو حتّى التعادل سيتصدر.