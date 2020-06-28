رومينيغه: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

أشاد كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني بهداف ​الدوري الألماني​ عن موسم 2019-2020 روبرت ​ليفاندوفسكي​، واصفا إياه بـ "أفضل مهاجم في العالم".



وقال رومينيغه: "إن تسجيل 34 هدفاً في موسم واحد من الدوري الألماني يعد إنجازاً مذهلاً. جيرد مولر فقط سجل المزيد من الأهداف في موسم واحد. أود أن أهنئ وأشكر روبرت ليفاندوفسكي. إنه أفضل مهاجم في العالم".

كلام رومينيغه جاء بعد تتويج فريق بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني، وتخطي فولفسبورغ برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة.