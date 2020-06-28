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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحذاء الذهبي: فرصة إيموبيلي كبيرة ورونالدو يحتاج لاهداف كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
باتت فرصة نجم نادي لاتسيو تشيرو إيموبيلي كبير بأن يُصبح الهداف الأول لأوروبا هذا الموسم والحصول على جائزة الحذاء الذهبي، بعدما وصل إلى الهدف رقم 28 خلال مباراة لاتسيو وفيورنتينا يوم السبت.
وبعد إنتهاء الدوري الألماني، تجمّد رصيد نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي عن الهدف رقم 34، أي بفارق 6 أهداف عن تشيرو إيموبيلي، الذي ما زال أمامه 10 مباريات مع نسور العاصمة الايطالية هذا الموسم.
في المقابل، فرصة كريستيانو رونالدو صعبة لكن ليست مستحيلة، الدون يملك برصيده 21 هدفا، ويجتاح إلى 13 هدفا خلال 10 مباريات كي يصل إلى رقم ليفاندوفسكي.
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