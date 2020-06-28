تين هاغ يكشف أسماء الراحلين عن اياكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

كشف إريك ​تين هاغ​ مدرب ​أياكس​ أن النادي قد يخسر مجموعة من أفضل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال تين هاغ: "سيبدأ سوق الانتقالات في شهر آب. ستكون القيمة السوقية للاعبين منخفضة قليلاً، ولكن ليس كثيرًا. بناءً على أدائهم وطموحهم، يرغب عدد من لاعبينا أيضًا في الانتقال إلى الخارج".

وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاقيات مع أونانا ودوني ​فان دي بيك​ وتاليافيكو. بالنسبة إلى أونانا وفان دي بيك، فإن عامًا آخر مع أياكس يمكن أن يكون بالتأكيد خيارًا، بالنسبة لـ تاليافيكو يكون مختلفًا قليلاً بسبب عمره".

وتابع: "لا يمكنني استبعاد رحيلهم. بشكل عام، أقول أنه يجب عليك اتخاذ خطوة إلى الخارج إذا كنت مستعدًا لذلك. إذا كنت صغيرًا جدًا، فهناك فرصة للفشل".