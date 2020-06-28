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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تين هاغ يكشف أسماء الراحلين عن اياكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
كشف إريك تين هاغ مدرب أياكس أن النادي قد يخسر مجموعة من أفضل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال تين هاغ: "سيبدأ سوق الانتقالات في شهر آب. ستكون القيمة السوقية للاعبين منخفضة قليلاً، ولكن ليس كثيرًا. بناءً على أدائهم وطموحهم، يرغب عدد من لاعبينا أيضًا في الانتقال إلى الخارج".
وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاقيات مع أونانا ودوني فان دي بيك وتاليافيكو. بالنسبة إلى أونانا وفان دي بيك، فإن عامًا آخر مع أياكس يمكن أن يكون بالتأكيد خيارًا، بالنسبة لـ تاليافيكو يكون مختلفًا قليلاً بسبب عمره".
وتابع: "لا يمكنني استبعاد رحيلهم. بشكل عام، أقول أنه يجب عليك اتخاذ خطوة إلى الخارج إذا كنت مستعدًا لذلك. إذا كنت صغيرًا جدًا، فهناك فرصة للفشل".
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