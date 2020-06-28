شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يطالب الأندية بفتح باب الاحتراف للناشئين لتكرار تجربة صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش ضرورة فتح باب الإحتراف للناشئين فى الأندية المصرية و هم فى سن صغيرة من أجل التعود على حياة المحترفين منذ الصغر من أجل تكرار تجربة محمد صلاح و ظهور أكثر من لاعب مصرى عالمى .

و أكد عبد الحميد بسيونى فى تصريح لـ اليوم السابع على ضرورة الموافقة على إحتراف اللاعبين الناشئين حتى لو المبالغ ضعيفة مع وضع بند الإستفادة فى حالة التألق و البيع ، وعلى الأندية السعي لذلك لأنه يعود بالنفع على هذا النادي والكرة بعد ذلك.

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وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.