شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم موقف دوري 99 في اجتماعه بالبدري و غريب ..اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة موقف دوري 99 من إقامته الموسم المقبل من عدمه ، خلال الجلسة التي ستجمعهم في الرابعة عصر اليوم بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي .

من المقرر أن ، يشهد اجتماع شوقي غريب مع اللجنة الخماسية معرفة رأي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي خاصة أن معظم عناصره لا تشارك مؤخراً في الفريق الأول للدوري الممتاز ، وهو ما سيحسمه غريب و إن كان الأقرب بنسبة كبيرة هو إستمرار دوري 99 في الموسم المقبل.

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يدرس مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغاءها بعد موافقة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي علي استمرار المسابقة في الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لاولمبياد طوكيو 2021 واعداد هولاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة في المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الاول لناديهم مثل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والذي لعب اساسيا في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالي دوري 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة في الاوليمبياد.

كما طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي السماح لاي لاعب مواليد 1997بالمشاركة في دوري 99ايضا من اجل اعدادهم للبطولة خاصة ان المنتخب الاوليمبي يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الي جانب زيادة قوة دوري 99 والتأكيد انه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدوري ومعه جهازه الفني لمتابعة لاعبيه.