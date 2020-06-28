شكرا لقرائتكم أحمد كشري: الحالة المصابة لم تدخل المعسكر ولم تخالط أي لاعب بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن الحالة التي ثبتت إيجابية نتيجتها بعد أخذ المسحة الأولى من لاعبي الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتي خضع لها أبناء الجنوب يوم الخميس الماضي في معسكرهم بالمركز الأوليمبي، لم تخالط أي من لاعبي الفريق.

وقال كشري في تصريحات لـ "اليوم السابع": الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة وبالتالي لم يخالط أي من لاعبي الفريق ، مضيفاً : نشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الاجراء قبل عودة النشاط فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأن تدريباتنا بشكل طبيعي.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وأكد أحمد كشرى، فى وقت سابق، أن إدارة النادى وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب، معلقاً: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.