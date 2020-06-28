شكرا لقرائتكم خالد الغندور : هفتح صفحة جديدة مع رموز الأهلى.. وموقف تركى ال الشيخ رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك الاسبق أنه يعتزم فتح صفحة جديدة مع كل من دخل معهم فى صدامات فى وقت سابق مؤكداً شفاء أسرته وسلبية مسحاتهم لكورونا جميعاً مؤكداً أن الثلاثاء المقبل سيكون الظهور الأول له على شاشة قناة الزمالك بعد نهاية الازمة ولكن بصورة مختلفة عنوانها عدم الخروج عن النص بعد المساندة الاهلاوية ، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " وجدت كم كبير هائل بعد مرض زوجتى وبنتى ، محمد سراج وخالد الدرندلى وخالد مرتجى وسيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وأسامة حسنى كل أعضاء ورموز الأهلى ساندونى فى محنتى كنت على خلاف معهم ووجدتهم معى فى الازمة".

وتابع الغندور :"تأكدت من سلبية مسحات كورونا لأسرتى بالكامل وسأعود لشاشة قناة الزمالك الثلاثاء المقبل ، قررت فتح صفحة جديدة مع الجميع ، وقدمت واجب العزاء لخالد الدرندلى فى وفاة والدته مثلما ساندنى فى محنتى ، سيد عبد الحفيظ بعتلى رسالة على الواتساب واتصل بيا وقالى أى حاجة أنا معاك وهي مواقف لايمكن أنساها ، كذلك مساندة مجلس الزمالك بالكامل وزملائى والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق" .

وأكمل خالد الغندور : " تنازل تركى ال الشيخ عن قضاياه ضد الاهلى بسبب وفاة والدة الدرندلى تصرف رائع ، ويحسب لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية أنه نحى خلافاته وقت الازمة وقدم تصرف سليم ". Advertisements

ويضيف بندق : " بشتغل فى نادى الزمالك ومن حقى انتقد أى حق ينتقد الزمالك ولكن باحترام وبدون خروج عن النص ، وجهات النظر ليس فيها خناقة ، محدش صح على طول الطريق ، فلازم نسمع بعض ولكن بإحترام ودون أزمات وخناقات ليس لها داعى على الاطلاق" .

ويضيف نجم الزمالك الاسبق : " لن أنكر أنى اتمنى هزيمة المنافس ولكن يجب ألا نخرج عن الروح الرياضية ونحفظ تاريخنا واحترامنا على الشاشة ".

ويشار إلى أن الإعلامى خالد الغندور أعلن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، موضحاً أنه لم تظهر عليها أية اعراض حتى الآن ورغم ذلك قرر أن يعزل نفسه منزلياً لمدة 14 يوماً، وتابع:" ربنا يحفظها ويشفيها ورب ضارة نافعة".