شكرا لقرائتكم الاهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة ..الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض التدريبات على مرة واحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً ، ويرغب الأهلي في خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه في الفترة الحالية سواء على الصعيد البدني أو الفني بما لا يؤثر على الإجراءات الإحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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ويبحث رينيه فايلر المدير الفني للفريق المتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازة برفقة أسرته بعض التفاصيل والإجراءتت الإحترازية للتدريب على فترة واحدة بما يضمن سلامة اللاعبين ويحافظ على الأجراءات والتعليمات الوقائية التى يلجأ إليها الأهلي خلال التدريب الذي إنطلق الأربعاء الماضي ، وينتظر الاهلي نتيجة المسحة الثانية التى أجراها اللاعبين والجميع في قطاع الكرة اليوم ،الأحد، للكشف عن كورونا من أجل العودة للتدريبات على مجموعة واحدة إذا جاءة النتيجة سلبية للجميع في الفريق.

وفي هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الأمور في تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضي ، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع في الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبي حدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته ، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفني منعاً للتزاحم في المران ، وأوضح أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء "مسحتين" للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.