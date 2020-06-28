شكرا لقرائتكم إنبى يستيعد "زيزو" بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق إنبى جهود أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، بعد التعافى من الإصابة عقب الجراحة التى خضع لها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى عقب إصابته بالرباط الصليبى، وسيخضع زيزو لبرنامج تدريبى مكثف من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق البترولى عقب استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعافى "زيزو" بشكل تام من تلك الإصابة، ليتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفائه، خاصة أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة، ليعود اللاعب إلى تدريبات الفريق البترولى التى ستبدأ غداً، بعد الخضوع اليوم لبعض القياسات الفسيولوجية والطبية.



39910-1

وكشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى سيخضع اليوم، الأحد، لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من غد، الاثنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

Advertisements

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا، قال طولان لـ"اليوم السابع"، "قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدرب من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا مع الالتزام تماماً بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".

وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان، إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق، حيث يخضع المصابون لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى، من جانبه أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا فى المسحة الأولى قائلا، "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول، تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى ودون ظهور أى أعراض".