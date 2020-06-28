الإنتاج الحربي يُكذب قناة الزمالك.. ويكشف حقيقة إصابة باسم مرسي بكورونا

كتب: ضياء السقا
نفى خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سليم تماماً بنسبة 100%.
وقال مهدي في تصريحات لـ"اليوم السابع": "اتحاد الكرة أخطرنا بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسي، والمهاجم سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد في الساعات الأخيرة".
وكان طارق يحيي، قد أعلن عبر برنامج زملكاوي على قناة لزمالك، السبت، عن إصابة باسم مرسي، بفيروس «كورونا».
وقال يحيي إن التحاليل والفحوصات والمسحة ثبتت إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا، مضيفًا: «لا توجد أعراض على مرسي مثل محمد عواد حارس مرمى الزمالك».
وتابع: «نحن لا نحارب لعدم عودة بطولة الدوري الممتاز، والأمر ليس مسألة شخصية، لكننا نتحدث عن حياة اللاعبين قبل أي شيء».
وكان محمد عواد حارس الزمالك قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.
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