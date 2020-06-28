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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 28 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياصية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة: 19 إصابة بكورونا فى الدورى حتى الآن، لجان تفتيش من وزارة الرياضة على الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب. اتحاد الكرة: 19 إصابة بكورونا فى الدورى حتى الآن كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات في الدوري المصري الخاصة بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات وصل حتى الآن إلى 19 حالة من بين لاعبين وإداريين وعامل مهمات فى فرق الدوري الممتاز. لجان تفتيش من وزارة الرياضة على الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب أرسلت مديريات الشباب والرياضة فى كل محافظة عدداً من اللجان فى الأندية ومراكز الشباب للتفتيش والاطمئنان عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب الأندية والمراكز، بداية من أول يوليو المقبل، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. Advertisements حرس الحدود يلغى معسكره بسبب حالات كورونا وإجراء مسحة جديدة قرر الجهاز الفنى لحرس الحدود، بقيادة محمد حليم، إلغاء المعسكر المغلق الذى كان من المقرر إقامته للفريق عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا، بعد اكتشاف وجود حالات فى الفريق، وذلك حفاظا على اللاعبين وجميع العاملين بالفريق، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجهاز الفنى لتجنب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة. الأهلي يستعد لصرف رواتب اللاعبين والنشاط الرياضى بـ40 مليون جنيه تستعد إدارة النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة لصرف راتب شهر يونيو للاعبى فريق كرة القدم والنشاط الرياضى والأكاديمية، بعدما صرفت الإدارة رواتب العاملين والموظفين لشهر يونيو الجارى يوم الخميس الماضى، فبعدما انتهت إدارة النادى من صرف رواتب الموظفين والعاملين فى النادى ستقوم بصرف أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية ورواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب "كورونا". اتحاد الكرة يجتمع بالبدري و غريب لوضع خطة للمنتخب الأول و الأوليمبي مع الدوري تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكره برئاسة عمرو الجنايني اجتماع مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اليوم الأحد و شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، فى حضور محمدبركات مدير المتتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية ، كما يعقد المجلس إجتماع فى نفس الوقت مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو والذي حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021.

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