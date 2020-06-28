شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش من وزارة الرياضة على الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت مديريات الشباب والرياضة فى كل محافظة عدداً من اللجان فى الأندية ومراكز الشباب للتفتيش والاطمئنان عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب الأندية والمراكز، بداية من أول يوليو المقبل، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وكان عدد من الأندية ومراكز الشباب قد أعلنت الإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها مركز شباب الجزيرة الذى أعلن عن إجراءاته والتى جاءت كالتالى:

1- التزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية الكمامة منذ دخول المركز حتى الخروج منه.

2- الالتزام بالمرور ببوابات المركز المشتملة على جهاز قياس درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعي.

3- سيتم تسجيل أسماء جميع السادة الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول المركز من خلال دفاتر خاصة لهذا الغرض .

4- قيام الأمن والأمن الصناعى بمراقبة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية.

5 - الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقاً للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعى من خلال المسافة الأمنة بين "الترابيزات" والمقاعد ويحظر ضم "الترابيزات" ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة فى كل "ترابيزة".

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6 - الالتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الآمنة لأماكن الوقوف والإنتظار فى الأماكن الخدمية وأماكن سداد الاشتراك.

7 - عدم السماح بدخول المنشات المغلقة والمبنى الاجتماعى والصالات الرياضية المغلقة والأماكن غير المصرح بدخولها طبقاً لتعليمات الدولة .

8- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب الخاصة بالأعضاء.

9 - سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الإستخدام الواحد "الأغذية والمشروبات" لخدمة الأغضاء فى بعض الأماكن المفتوحة .

10 - الالتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين على ذلك .

11- الالتزام بممرات الدخول ومسارات الخروج لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الاجتماعي.