شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطالب الأندية بفتح باب احتراف الناشئين لتكرار تجربة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، ضرورة فتح باب الاحتراف للناشئين فى الأندية المصرية وهم فى سن صغيرة للتعود على حياة المحترفين منذ الصغر من أجل تكرار تجربة محمد صلاح وظهور أكثر من لاعب مصرى عالمى.

وأضاف عبد الحميد بسيونى، فى تصريح لـ الخليج 365، ضرورة الموافقة على احتراف اللاعبين الناشئين حتى لو المبالغ ضعيفة، مع وضع بند الاستفادة فى حال التألق والبيع، وعلى الأندية السعى لذلك لأنه يعود بالنفع على هذا النادى والكرة بعد ذلك.

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وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.